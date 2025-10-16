Ричмонд
Стало известно, какие осенние овощи россияне выращивают чаще всего

Россияне чаще всего выращивают осенью кабачки и тыквы.

Источник: Комсомольская правда

Шутки про кабачки, которые дарят россияне друг другу осенью, похоже, оказались правдой: именно эти овощи стали одним из самых популярных у дачников. Наряду с кабачками, в топ осенних овощей, которые жители страны выращивают самостоятельно, попала тыква. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого публикует «РИАМО».

— У россиян, которые сами выращивают осенние фрукты и овощи, наиболее популярными являются яблоки (92%), кабачки (88%), морковь (76%) и тыква (52%), — говорится в опубликованном сообщении.

Россияне назвали также любимые блюда из сезонных плодов. Любопытно, что высокие места в рейтинге популярности заняла кабачковая икра и оладьи из кабачков, гораздо ниже оказались соки и смузи.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кабачки содержат до 95% воды, поэтому их легко усваивать, и они практически не перегружают пищеварительную систему. В их состав входят калий, магний, незначительное количество витамина С и клетчатка.

Тыква же полезна для контроля веса, поскольку она низкокалорийная. Калий, содержащийся в тыкве, играет ключевую роль в регулировании артериального давления и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, передает 360.ru.