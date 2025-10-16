Стало известно, какие осенние овощи россияне выращивают чаще всего

Шутки про кабачки, которые дарят россияне друг другу осенью, похоже, оказались правдой: именно эти овощи стали одним из самых популярных у дачников. Наряду с кабачками, в топ осенних овощей, которые жители страны выращивают самостоятельно, попала тыква. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого публикует «РИАМО».