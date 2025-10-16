Кинолог Голубев: собаки могут отравиться грибом во время прогулки в парке

Прогулки в парке или на природе осенью могут обернуться серьезным отравлением для домашних питомцев, если собака решит полакомиться свежим грибом. Об этом предупредил кинолог Владимир Голубев в разговоре с изданием «РИАМО».
— Даже съедобный гриб — очень тяжелая пища для питомцев. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность. Даже если вы успеете доехать до ветеринарной клиники и спасете собаку, есть риск, что она навсегда останется инвалидом, — заявил специалист.
Специалист уточнил, что опасные грибы встречаются во всех лесах, парковых зонах, территориях частных домов. Поэтому, главное правило — научить питомца не подбирать незнакомые предметы на улице.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в городских парках или скверах зелень может подвергаться обработке химикатами, а трава вдоль дорог — содержать тяжелые металлы. Из-за этого в городе не стоит позволят питомцу жевать растения — это чревато отравлением.
Чтобы обезопасить питомца, следует использовать намордники во время прогулки, рекомендует Life.ru.