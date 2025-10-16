Ветераны продолжают поддерживать товарищей

Организация ветеранов спецоперации «Совет СВОих» отправила на передовую более двух тонн гуманитарного груза. «Вечерняя Москва» пообщалась с главой объединения.
В апреле 2024 года в Западном округе столицы несколькими ветеранами спецоперации был создан «Совет СВОих».
— Мы были демобилизованы по разным причинам, но не потеряли связь со своими подразделениями. Продолжали общаться с боевыми товарищами, привозить им гумпомощь, — говорит председатель «Совета СВОих», гвардии старший лейтенант Константин Рыжак.
Было принято решение объединить усилия. Так возник совет. Изначально он объединял ветеранов 1430-го мотострелкового гвардейского полка.
— Но за полковые рамки мы вышли довольно быстро. К нам стали присоединяться ребята из других столичных полков. Сейчас мы работаем уже на городском уровне, — отмечает Константин.
Участники «Совета СВОих» привозят гуманитарную помощь на передовую в среднем раз в месяц. По словам Константина, как-то они подсчитали общий километраж поездок, и получилось, что они уже пару раз обогнули Землю.
— Полкам, сформированным из мобилизованных москвичей осенью 2022 года, очень хорошо помогает правительство города, и Мосгордума, и предприятия. Но остаются некоторые потребности. Мы сами служили, знаем, что нужно на фронте. Поэтому помогаем. Прежде всего тем, что нужно для устройства быта: бензопилами, генераторами, стройматериалами, — объясняет Константин.
Также «Совет СВОих» собирает и привозит на фронт автозапчасти, беспилотники, рации — то, что нужно всегда.
— Еще одно важное направление нашей деятельности — мы отвозим в новые регионы книги. Московские школы передают литературу на русском языке, которая очень востребована и нужна, — отмечает Константин.
Много важных направлений работы и в тылу. Ветераны проводят «Уроки мужества», общаются с молодым поколением, рассказывают о патриотизме и героизме наших военнослужащих.
— На это есть большой запрос. Молодые люди всегда внимательно нас слушают, задают нам вопросы. Это очень важно, рассказывать им, как все обстоит на самом деле. Враг не дремлет и ведет против нас информационную войну, — подчеркивает Константин.
По инициативе «Совета СВОих» в школе № 875 в районе Тропарево-Никулино состоялось открытие «Парты Героя», посвященной героически погибшему участнику СВО Михаилу Дедюхину, который служил в 1430-м гвардейском мотострелковом полку. Планируется открытие еще нескольких «Парт Героев» при содействии организации.
— Сотрудничаем мы с и учреждениями культуры. Например, в Театре сатиры и Театре на Бронной прошло уже несколько спектаклей, организованных специально для родственников ветеранов СВО, — говорит Константин.
«Советом СВОих» был также организован детский конкурс чтецов, посвященный Дню Победы и героям спецоперации. Он прошел в Доме Станиславского — филиале Музея МХАТ. Дети получили возможность выступить на настоящей большой сцене.
Регулярно «Совет СВОих» посещает госпитали, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации. Они оказывают им моральную поддержку, передают гостинцы и подарки.
«Совет СВОих» оперативно реагирует на вызовы времени, не оставаясь в стороне от самых тяжелых событий.
— Когда в прошлом году было вторжение ВСУ в Курскую область, мы организованно сдали кровь для пострадавших в результате нападений. Такие разовые акции тоже очень важны, они показывают нашу сплоченность, — отмечает Константин.
Гуманитарная помощь, увековечивание памяти, работа с родственниками ветеранов, патриотические акции — неполный список направления деятельности «Совета СВОих». Активное сотрудничество с другими патриотическими организациями позволяет почувствовать дух единства, важный в сложное время.
— Очень нужно, чтобы ветераны держались вместе. Кому-то после демобилизации психологически бывает очень непросто, — подчеркивает Константин Рыжак. — Мы друг друга поддерживаем, направляем нашу активность в правильное, конструктивное русло.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктор Шикалов, руководитель сектора по военно-патриотической работе Совета ветеранов района Тропарево-Никулино:
— Я провожу в школе № 1329 много патриотических уроков. Мне повезло встретиться со старшим лейтенантом Константином Рыжаком. Такие люди, как он, олицетворяют новое поколение патриотов нашей страны. Константин получил прекрасное образование и добровольно пошел на спецоперацию. Я хочу, чтобы такие же достойные люди, военнослужащие и ветераны, приезжали в нашу и другие школы, чтобы передавать молодому поколению свои знания о героических событиях и живые ощущения.