Что можно и нельзя делать в Ерофеев день 17 октября, когда говорят «На Ерофея зима шубу надевает»

Православная церковь 17 октября вспоминает святого Иерофея Афинского. В народе отмечают Ерофеев день. Так, с названной даты начиналось похолодание, ощущалось приближение зимы. Было принято говорить так: «На Ерофея зима шубу надевает».
Что нельзя делать 17 октября.
Запрещено играть свадьбы. Предки верили, что молодожены будут часто ссориться. Кроме того, не следует много работать. В частности, под запретом был тяжелый физический труд.
Что можно делать 17 октября.
По традиции, 17 октября проводили дома и без надобности не выходили из дома. А еще девушкам следует общаться только с теми, кого они знают.
Согласно приметам, выпавший снег предвещает, что настоящая зима наступит через 40 дней. Белки, которые поменяли цвет, предупреждали о морозной зиме.
