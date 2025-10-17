Ричмонд
Народный календарь. Почему 20 октября нужно сначала накормить домашних животных

20 октября православные чтут память святых Сергия Печерского, жившего в XIII веке, и Сергия Нуромского (или Вологодского), жившего на рубеже XIV-XV веков.

В народе эту дату прозвали Сергием Зимним. Считается, что с этого дня начинает заглядывать зима. 20 октября нужно сначала покормить домашних животных и скот, а уже потом завтракать самим. В таком случае они будут здоровыми: скотина принесет много пользы, а питомцы — радости.

В народе верили, что на Сергия появляется много нечистой силы: духи могут пугать стуком, гулом, воем и треском, а также давить и душить человека во сне и насылать бессонницу. К тому же темные силы могут сбивать с пути и похищать детей.

Также существовало поверье: если девушка в этот день умоется молоком, то она сохранит свою красоту и молодость.

Приметы погоды:

Погожая погода 20 октября — еще три недели такой будет.

Луна мутная и бледная — скоро морозы ударят и метели налетят.

Туман по земле стелется — жди потепления.

Ветер с севера дует — холода наступят.

Если небо на закате красное, то утром следующего дня поднимется ветер.

Именины отмечают: Сергей, Пелагея, Иосиф, Николай, Марк, Юлиан.