Народный календарь. Почему 20 октября нужно сначала накормить домашних животных

В народе эту дату прозвали Сергием Зимним. Считается, что с этого дня начинает заглядывать зима. 20 октября нужно сначала покормить домашних животных и скот, а уже потом завтракать самим. В таком случае они будут здоровыми: скотина принесет много пользы, а питомцы — радости.