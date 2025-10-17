День «Наденьте что-нибудь безвкусное» и День лешего: какие праздники отмечают в России и мире 17 октября

Считается, что День «Наденьте что-нибудь безвкусное» придумал персонаж американского ситкома 1970−1980-х годов «Трое — это компания» Ларри Даллас. Многим зрителям настолько понравилась эта идея, что такой праздник начали отмечать и в реальной жизни. Поэтому 17 октября можно надевать на себя все вычурное, броское, несочетающееся и безвкусное.