День «Наденьте что-нибудь безвкусное» и День лешего: какие праздники отмечают в России и мире 17 октября

17 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День «Наденьте что-нибудь безвкусное», День лешего и День посиделок при свечах.

День «Наденьте что-нибудь безвкусное».

Считается, что День «Наденьте что-нибудь безвкусное» придумал персонаж американского ситкома 1970−1980-х годов «Трое — это компания» Ларри Даллас. Многим зрителям настолько понравилась эта идея, что такой праздник начали отмечать и в реальной жизни. Поэтому 17 октября можно надевать на себя все вычурное, броское, несочетающееся и безвкусное.

День лешего.

Согласно древнему поверью, 17 октября лешие укладываются под землю в зимнюю спячку. Поэтому в эту дату и отмечается День лешего. Древние славяне верили, что это существо является хранителем леса, а также покровителем зверей, обитающих в нем.

День посиделок при свечах.

В День посиделок при свечах можно провести романтическое свидание, вечер воспоминаний с семьей или просто встречу с друзьями при зажженных свечах. Они придадут этому моменту особую атмосферу, располагающую к общению и проявлению настоящих эмоций.