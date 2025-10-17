Гладков: энергетическая инфраструктура Белгородчины серьёзно повреждена

Гладков обозначил серьёзность проблемы, заявив, что только в приграничных муниципальных образованиях находятся почти 200 тысяч домохозяйств. При этом под угрозой находятся не только населённые пункты в приграничье, но и вся территория региона, отметил он. По словам Гладкова, сейчас в регионе проводят подомовые обходы, проверяется наличие резервной генерации.