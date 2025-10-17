Ричмонд
Гладков: энергетическая инфраструктура Белгородчины серьёзно повреждена

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ для энергоструктуры региона.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область столкнулась с «достаточно серьёзными» повреждениями энергетической инфраструктура после атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник провёл прямую линию в социальных сетях.

«У нас повреждения достаточно серьёзные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации», — сказал губернатор.

Гладков обозначил серьёзность проблемы, заявив, что только в приграничных муниципальных образованиях находятся почти 200 тысяч домохозяйств. При этом под угрозой находятся не только населённые пункты в приграничье, но и вся территория региона, отметил он. По словам Гладкова, сейчас в регионе проводят подомовые обходы, проверяется наличие резервной генерации.

Ранее Гладков предупреждал жителей региона о временных отключениях электроэнергии на территории региона после ракетного обстрела со стороны ВСУ, которому подверглись Белгород и Белгородский район вечером 11 октября.

В среду 16 октября также сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктурному объекту в Валуйском муниципальном округе Белгородской области.