Гордимся подвигами героев народного ополчения

— Наконец мы вспоминаем малоизвестные страницы истории и тех героев, которые отдали жизнь за защиту Москвы. В 1941 году 165 тысяч москвичей добровольно вступили в ополчение. И делали это не ради славы или из-за какой-то выгоды, а по зову сердца. Среди них были и дети, и взрослые, и ученые, и писатели — все гордились тем, что защищают свой родной город и свои семьи.