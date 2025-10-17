Гордимся подвигами героев народного ополчения

В Центральном академическом театре Российской армии прошел вечер памяти Московского народного ополчения. В ряды ополченцев 1941 года вступили и сотрудники театра — художники, расписавшие занавес.
На вечере памяти Московского народного ополчения 1941 года председатель Московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков произнес такую фразу: «Слово “ополченец” — это синоним слова “патриот”». И правда, только поистине любящий свою страну и свой город человек добровольно отправится на фронт.
Вечер памяти прошел на большой сцене Центрального академического театра Российской армии и собрал всех тех, кто сегодня занимается сохранением памяти о подвиге московских ополченцев, ведет научную и просветительскую работу в этом направлении.
— Нам очень важно напоминать молодежи, что в 1941 году в ряды ополчения шли не только юноши и девушки, но и педагоги, профессора, пожилые люди — все вместе защищали Родину, — сказала директор Театра Российской армии, депутат Мосгордумы Милена Авимская.
Были среди ополченцев 1941 года и сотрудники Театра армии — Иван и Никита Фаворские, художники, расписавшие знаменитый театральный занавес, существовавший в советское время.
В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы, а Москва — еще и 60-летие присвоения звания «Город-герой». По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, огромный вклад в присвоение этого звания внесли московские ополченцы.
— Подвиг ополченцев — это массовый героизм. Простые москвичи вступили в дивизии Московского народного ополчения по зову сердца и пошли защищать столицу. Большинство из них погибли в страшном Вяземском котле, обеспечивая регулярным частям Красной армии прорыв из окружения, — сказал он.
В вечере памяти приняли участие представители ветеранских организаций, родственники бойцов Московского народного ополчения, участники СВО, а также депутаты всех уровней. В фойе театра работала тематическая выставка, посвященная героям-ополченцам. Гостям показали фрагмент спектакля «Знамя Победы», поставленного народным артистом России Игорем Угольниковым, дед которого ушел на фронт в составе 1-й дивизии народного ополчения Ленинского района Москвы.
—День памяти народного ополчения отмечается 11 октября, но для меня значимым остается 7 октября — в этот день погиб мой дед. Мне удалось найти его, поднять останки и установить ему памятник. Каждый год мы, внуки ополченцев, приезжаем на это место, встречаемся и вспоминаем наших дедов, —рассказал Игорь Угольников.
10 лет назад по инициативе депутатов Московской городской думы и при поддержке мэра и правительства Москвы стартовала программа «Памяти Московского народного ополчения».
В следующем году планируется второй автопробег «Города-герои —города героев», который пройдет под девизом «Дорогами народных ополченцев». Его участники посетят города, где создавались свои ополченческие формирования.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктор Закидкин, исполняющий обязанности председателя Московского комитета ветеранов войн:
— Наконец мы вспоминаем малоизвестные страницы истории и тех героев, которые отдали жизнь за защиту Москвы. В 1941 году 165 тысяч москвичей добровольно вступили в ополчение. И делали это не ради славы или из-за какой-то выгоды, а по зову сердца. Среди них были и дети, и взрослые, и ученые, и писатели — все гордились тем, что защищают свой родной город и свои семьи.