В Московском театре иллюзии состоится премьера спектакля по комедии Островского

По мнению Бибилюрова, эта пьеса Островского точно отражает реалии современного общества, обнажает пороки и слабости человеческой природы. «Наш “Мудрец” — это в первую очередь олицетворение человека, который, не брезгуя самыми изощренными методами, пытается стать успешным. В стремлении к своей цели, никогда не стоит забывать о том, что человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком — честным, достойным, порядочным. Погоня за успехом любой ценой может привести к потере себя как личности», — приводят слова режиссера в театре.