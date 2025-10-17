В Московском театре иллюзии состоится премьера спектакля по комедии Островского

Режиссером постановки выступает главный режиссер театра заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров. В центре сюжета — молодой амбициозный дворянин Егор Глумов. Герой — из бедной семьи, он намерен пробиться в люди и разбогатеть. «Плетя интриги и искусно манипулируя окружающими, Глумов заставляет задуматься о цене успеха и нравственных компромиссах», — обрисовывают в пресс-службе завязку спектакля.
По мнению Бибилюрова, эта пьеса Островского точно отражает реалии современного общества, обнажает пороки и слабости человеческой природы. «Наш “Мудрец” — это в первую очередь олицетворение человека, который, не брезгуя самыми изощренными методами, пытается стать успешным. В стремлении к своей цели, никогда не стоит забывать о том, что человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком — честным, достойным, порядочным. Погоня за успехом любой ценой может привести к потере себя как личности», — приводят слова режиссера в театре.
В постановке заняты народный артист России Виктор Никитин, заслуженный артист России Николай Мальцев, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженный артист России Владимир Жуков, актеры Владимир Витан, Юлия Малинина, Артем Серов и другие артисты.