Сотрудникам «Вечерней Москвы» вручили почетные награды

16 октября в редакции «Вечерней Москвы» прошло торжественное награждение сотрудников почетными званиями, грамотами и благодарностями от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”» Георгий Рудницкий, вручая награды, отметил, что поощрение от федерального министра — это очень почетно.
— Приятно, что нашу работу так высоко отмечают, — сказал он.
В свою очередь исполняющий обязанности главного редактора «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд подчеркнул, что это — подтверждение высоких заслуг сотрудников редакции.
— Хочу сказать спасибо за вашу работу, — поблагодарил он коллектив газеты. — Надеюсь, что мы будем и дальше выпускать газету на таком же высоком уровне.
Звания «Мастер связи» были удостоены заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Елена Рыбкина и заместитель генерального директора по электронным средствам массовой информации Екатерина Бурмистрова. Почетными грамотами наградили старшего менеджера службы распространения Татьяну Титову, инспектора по кадрам Светлану Кочетову, руководителя Службы специальных проектов Марию Груздову и первого заместителя редактора отдела «Московская власть» Елену Бодриенко. Благодарностью были отмечены заместитель шеф-редактора утреннего выпуска Елена Мотренко и специальный корреспондент Марьяна Шевцова.
СПРАВКА.
Звание «Мастер связи» является ведомственным знаком отличия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда». Присваивается при наличии стажа работы (службы) в указанной сфере деятельности не менее 15 лет.