Ночной ремонт Мызинского моста активизировался в Нижнем Новгороде

Как сообщили в городской администрации, работы выполняются преимущественно ночью.
«Мы специально разделили работы на три стадии, чтобы не останавливать движение транспорта», — отметил первый заместитель гендиректора МКУ ГУММиД Илья Курапов.
Он добавил, что работы по замене балок планировали проводить в течение 2-х ночей, а сделали за одну.
По его словам, впереди — гидроизоляция, устройство водоотвода и освещения.
Главный инженер компании-подрядчика Сергей Чернов рассказал, за время работ по второму этапу заменены восьми балок.
«Ремонт включает в себя также устройство конструкции полотна с деформационными швами, замену ограждения, восстановление укрепления конусов насыпи», — сообщил он.