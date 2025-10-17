300 тысяч в день, а жена в однушке: Куда Кологривый просаживает миллионы с бешеной популярности?

В то время ходили слухи, что артист мог увлечься своей партнёршей по съёмкам Агатой Муцениеце, но сам Никита сообщил, что из-за своей занятости ему не хватает времени даже на сон и еду, не то что отношения с кем-либо. А Питиримова и вовсе отмолчалась, отметив только, что дело вовсе не в Муцениеце и вообще не в ком-то третьем.