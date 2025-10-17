Трамп: США сами нуждаются в дальнобойных ракетах Tomahawk

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сам нуждаются в ракетах Tomahawk, при этом, по его словам, американская сторона располагает «большим количеством» этих ракет.
Трамп прокомментировал возможное решение о поставках ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk.
«Нам в США самим требуются ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в администрации США.
Ранее Трамп заявил, что усердно работает над урегулированием на Украине.
