Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, выступая перед журналистами, дал понять, что Вашингтон не сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk.
По словам американского лидера, Соединенным Штатам также необходимо это оружие.
— Нам нужны Tomahawk. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны, — заявил глава Белого дома, как передает C-Span.
Ранее Трамп заявил, что он примет решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия в будущем, после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоится 17 октября. Американский президент добавил, что Киев планирует перейти в наступление и он «примет решение по этому поводу». Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона. Глава государства также подчеркнул, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk. Он добавил, что такое оружие способно нанести ущерб стране.