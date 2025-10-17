Ричмонд
В Калининграде расторгли договор с пользователем неухоженных сельхозземель

Администрация Калининграда расторгла договор безвозмездного пользования с арендатором, не использовавшим сельскохозяйственный участок по назначению. Нарушения выявили специалисты управления сельского хозяйства во время мониторинга земель в районе посёлка Логвино.

Источник: Аргументы и факты

Проверка показала, что участок, предоставленный для ведения сельхоздеятельности, оказался заброшенным: он зарос деревьями, кустарником и сорной травой. По итогам обследования принято решение инициировать расторжение договора безвозмездного пользования.

В администрации напомнили, что согласно Земельному кодексу Российской Федерации, собственники и арендаторы обязаны использовать землю по целевому назначению, своевременно приступать к её обработке и предотвращать деградацию почв.

Неиспользование земель по назначению или непринятие мер для приведения их в пригодное состояние влечёт административное наказание. Органы местного самоуправления продолжат проверки, чтобы обеспечить рациональное использование сельскохозяйственных угодий региона.