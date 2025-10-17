Ричмонд
Программу «Легенды народного танца» представил московский ансамбль «Русские сезоны» на сцене Музыкального театра

В программе «Легенды народного танца» ансамбль представил свою лучшую хореографию, а также вспомнил о великих педагогах и хореографах народного танца России, демонстрируя зрителям уникальные видеозаписи и фрагменты из наследия Татьяны Устиновой, Анатолия Борзова, Ивана Воронкова, Александра Ширяева.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» проходят на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра 16 и 17 октября.

В программе «Легенды народного танца» ансамбль представил свою лучшую хореографию, а также вспомнил о великих педагогах и хореографах народного танца России, демонстрируя зрителям уникальные видеозаписи и фрагменты из наследия Татьяны Устиновой, Анатолия Борзова, Ивана Воронкова, Александра Ширяева.

Зрителям представили уникальные танцы народов России и мира — русские, казачьи донские, казачьи кубанские, сербские, ирландский, венгерский, тирольский, аргентинский, узбекский — в хореографии Николая Андросова.

А специальным гостем стал народный артист России Фарух Рузиматов. -0-

Фото Татьяны Матусевич.