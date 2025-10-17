Программу «Легенды народного танца» представил московский ансамбль «Русские сезоны» на сцене Музыкального театра

В программе «Легенды народного танца» ансамбль представил свою лучшую хореографию, а также вспомнил о великих педагогах и хореографах народного танца России, демонстрируя зрителям уникальные видеозаписи и фрагменты из наследия Татьяны Устиновой, Анатолия Борзова, Ивана Воронкова, Александра Ширяева.