Российским пенсионерам выдадут новый документ для подтверждения льгот

Российские пенсионеры и инвалиды смогут получать льготные удостоверения в электронном виде.
Пенсионеры и люди с инвалидностью в России смогут получить удостоверения, подтверждающие их льготный статус, в электронном виде на портале Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Проект соответствующего приказа уже размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающего порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения ряда льготных статусов граждан через портал Госуслуги. Такие цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Минтруда.
Согласно опубликованной информации, оформить электронное удостоверение пенсионеры смогут уже до конца октября 2025 года. Для людей с инвалидностью такая возможность появится с 1 марта 2026 года. Проект приказа предусматривает, что цифровое удостоверение будет иметь юридическую силу и сможет использоваться при обращении за мерами социальной поддержки, проезде на транспорте и в других случаях, где ранее требовалось предъявление бумажных документов. Ожидается, что нововведение снизит бюрократическую нагрузку и ускорит процесс получения льгот для миллионов россиян.