Российским пенсионерам выдадут новый документ для подтверждения льгот

Согласно опубликованной информации, оформить электронное удостоверение пенсионеры смогут уже до конца октября 2025 года. Для людей с инвалидностью такая возможность появится с 1 марта 2026 года. Проект приказа предусматривает, что цифровое удостоверение будет иметь юридическую силу и сможет использоваться при обращении за мерами социальной поддержки, проезде на транспорте и в других случаях, где ранее требовалось предъявление бумажных документов. Ожидается, что нововведение снизит бюрократическую нагрузку и ускорит процесс получения льгот для миллионов россиян.