Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп после разговора с Путиным исключил начало третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп после беседы с главой РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что конфликт вокруг Украины не приведет к началу третьей мировой войны. Об этом он заявил в Белом Доме.

Срочная новость Президент США Дональд Трамп после беседы с главой РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что конфликт вокруг Украины не приведет к началу третьей мировой войны. Об этом он заявил в Белом Доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше