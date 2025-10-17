В Калининграде строят крупнейшую в регионе школу на 1725 учеников

Школа будет работать в одну смену, что позволит детям избежать перегрузок и даст больше времени для спорта, творчества и отдыха. Для семей, проживающих поблизости, это станет значительным преимуществом — здание расположено в шаговой доступности от жилых кварталов.
При проектировании особое внимание уделено вопросам безопасности и комфорта. Территорию разделят на зоны по возрасту учащихся, оборудуют современными спортивными площадками, игровыми и рекреационными пространствами, а также местами для отдыха.
Озеленение станет важной частью благоустройства: на территории высадят 175 деревьев и 32 кустарника, включая декоративные породы — клён Шведлера, дуб черешчатый, берёзу «Пурпуреа», иву белую «Тристис», дёрен канадский и спирею Бумальда. Эти растения не только украсят школьный двор, но и улучшат микроклимат района.
Строительство объекта ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлено на обеспечение доступного и качественного образования для юных калининградцев. После завершения работ школа станет крупнейшей в регионе.