Трамп: третьего мирового конфликта из-за Украины не будет

Путин подчеркнул приверженность РФ дипломатии в урегулировании по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что третьего мирового конфликта из-за Украины удалось избежать.

«Мне кажется, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в администрации США.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.

