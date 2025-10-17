Трамп: третьего мирового конфликта из-за Украины не будет

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что третьего мирового конфликта из-за Украины удалось избежать.
«Мне кажется, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в администрации США.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.
