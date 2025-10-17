Ричмонд
Трамп объяснил, зачем Байден начинал войны

Трамп объяснил намерения Байдена начинать войны его глупостью.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден развязывал конфликты, а не решал их. Он начал не одну войну. Всё потому, что Джо Байден был глупым. Так охарактеризовал деятельность экс-президента действующий американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома напомнил, что всю жизнь «занимался сделками». Он признался, что хорошо умеет договариваться. По его словам, ни один президент США не завершил войны.

«Байден начал войны, потому что был глупым. Но как вы думаете, Байден положил конец хоть одной войне? Нет. Не думаю… я не знаю никого, кто положил конец войнам», — заявил Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

Хозяин Белого дома также признал, что не сможет дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он объяснил решение нуждами Вашингтона.

