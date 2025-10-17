Хватит переплачивать за коммуналку. Проверьте, какие льготы вам положены по закону

Более миллиарда людей по всему миру живут в условиях крайней бедности, и это одна из самых серьёзных глобальных проблем. Около 50% этих людей не имеют доступа к элементарному для нас электричеству. Примерно 40% сталкиваются с отсутствием безопасной питьевой воды, что приводит к заражению разными опасными заболеваниями и увеличивает уровень смертности среди детей. Чтобы обратить внимание общества на масштабы бедности и её последствия, в 1992 году ООН учредила Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Международный день борьбы с бедностью.
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты — событие, призванное обратить внимание на людей, ежедневно сталкивающихся с тяжёлыми условиями жизни и отсутствием денег и элементарных вещей, необходимых для нормального существования.
Этот праздник отмечается ежегодно 17 октября и берёт своё начало с события, произошедшего в 1987 году. В этот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Они пришли отдать дань памяти тем, кто стал жертвой крайней нищеты, насилия и голода.
Тогда прозвучало важное заявление: нищета — это серьёзное нарушение прав человека. В знак своей приверженности борьбе за права малоимущих они установили памятный камень, который стал символом солидарности и единства.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН официально признала 17 октября Международным днём борьбы за ликвидацию нищеты. Организация призвала государства активно участвовать в проведении мероприятий, направленных на решение проблемы бедности. Основная цель этого дня — повысить осведомлённость о важности борьбы с нищетой и способствовать действиям, направленным на её искоренение во всех уголках земного шара.
Тема Всемирного дня борьбы с бедностью 2025 года.
Практически каждый год ООН объявляет центральную тему Всемирного дня борьбы с бедностью, и 2025-й не исключение.
Так, в этом году Организация Объединённых Наций главной темой этого праздника выдвинула следующее — положить конец ненадлежащему обращению со стороны общества и институциональных структур путём обеспечения уважения и эффективной поддержки семей.
Сегодня организация просит акцентировать внимание на необходимости поддержки самых уязвимых слоёв населения и создании институтов, которые помогут семьям сохранять единство, достигать процветания и строить лучшее будущее.
Как получить льготы на оплату ЖКУ.
В нашей стране государство тоже помогает малоимущим и нуждающимся в помощи. Так, некоторые категории граждан имеют право снизить свои расходы на ЖКУ — с помощью субсидий и льгот.
Субсидии представляют собой частичную компенсацию уже понесённых расходов на ЖКУ. Это значит, что после оплаты государство возвращает некоторые средства.
Льготы, в свою очередь, предоставляют скидки на ЖКУ для определённых категорий граждан. В отличие от субсидий, льготы применяются заранее, они уменьшают размер платежей до их начисления.
Таким образом, получая субсидии и льготы, можно снизить не только расходы на коммунальные услуги, такие как вода, электричество и газ, но и взносы на капитальный ремонт, плату за содержание и ремонт жилья, а также за аренду социального жилья.
Кто имеет право на льготы.
Льготы бывают двух видов: федеральные и региональные. Положены они разным группам граждан, в зависимости от того, к какой категории относится поддержка.
Так, федеральные льготы предоставляются:
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
жителям блокадного Ленинграда;
Героям труда и кавалерам ордена Славы;
членам семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
инвалидам всех групп;
чернобыльцам и их вдовам;
учителям в сельских образовательных учреждениях.
Эти льготы едины для всех граждан Российской Федерации.
На региональные могут претендовать пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, дети-сироты и труженики тыла. В каждом регионе возможно самостоятельное составление перечня категорий граждан, кому положены льготы при оплате ЖКУ, а также могут быть увеличены федеральные меры поддержки.
Какие документы нужны для оформления субсидии.
Для получения компенсации необходимо подготовить ряд документов. В первую очередь понадобятся:
паспорта всех членов семьи;
свидетельства о рождении — для детей младше 14 лет;
документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом помещении граждан;
документы, подтверждающие право на получение компенсации, такие как пенсионное удостоверение, например;
документы на жильё — это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;
документы, подтверждающие оплату услуг ЖКХ, причём без использования льготных скидок;
документ о доходах за последние шесть месяцев детей старше 16 лет (если таковые есть), например справка об обучении в школе или отсутствии стипендии.
Возможно, понадобятся ещё какие-то документы, всё зависит от конкретной категории гражданина. В этом случае вас об этом уведомят по месту обращения с заявлением.
Как подать заявление на получение субсидии.
Оформить субсидии можно несколькими способами. Вы можете сделать это через федеральный портал госуслуг или воспользоваться региональными сайтами, как, например, mos.ru для москвичей.
Если онлайн-обращение вам не подходит, вы всегда можете самостоятельно прийти в МФЦ «Мои документы» или в центр жилищно-коммунальных субсидий.
Граждане, для которых предусмотрены специальные льготы, могут обратиться в службу, соответствующую льготной категории. Так, семья погибшего военнослужащего может обратиться за помощью в Социальный фонд, который предоставляет соответствующие услуги и поддержку.
Для получения более подробной информации о федеральных и региональных льготах рекомендуем обратиться на официальный информационный портал или в местное отделение многофункционального центра.