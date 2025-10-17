Хватит переплачивать за коммуналку. Проверьте, какие льготы вам положены по закону

Более миллиарда людей по всему миру живут в условиях крайней бедности, и это одна из самых серьёзных глобальных проблем. Около 50% этих людей не имеют доступа к элементарному для нас электричеству. Примерно 40% сталкиваются с отсутствием безопасной питьевой воды, что приводит к заражению разными опасными заболеваниями и увеличивает уровень смертности среди детей. Чтобы обратить внимание общества на масштабы бедности и её последствия, в 1992 году ООН учредила Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.