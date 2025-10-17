Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лейла Фазлеева заявила о создании научных студотрядов в Татарстане

В Татарстане ежегодно увеличивается количество студенческих отрядов. Главная перспектива у студотрядов Татарстана сейчас — наука и технологии. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Источник: ИА Татар-информ

Вице-премьер РТ на открытии в Казани 15-го Слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа заявила, что у студенческих отрядов Республики Татарстан грандиозные перспективы.

«Сегодня мы говорили о системе наставничества и перспективах взаимодействия с наставниками, кто когда-то был в студенческом отряде. Эти перспективы как раз нужно осваивать, чтобы мы вновь и вновь могли наращивать потенциал наших замечательных студенческих трудовых отрядов», — заметила Фазлеева.

По ее мнению, важное направление для современных студотрядов Татарстана — это научно-технологическое развитие.

Вице-премьер и представители общественности обсудили возможность создания научных студенческих отрядов. «Это очень важная задача, которая должна быть решена совместно с предприятиями, имеющими научный потенциал», — подчеркнула она.

С 16 по 19 октября в Казани проходит XV Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В нем принимают участие 14 регионов ПФО. В рамках деловой программы слета пройдут деловые встречи и круглые столы с участием руководителей региональных отделений студотрядов, ветеранов движения и представителей органов государственной власти, на которых обсудят актуальные вопросы развития движения.