Лейла Фазлеева заявила о создании научных студотрядов в Татарстане

Вице-премьер РТ на открытии в Казани 15-го Слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа заявила, что у студенческих отрядов Республики Татарстан грандиозные перспективы.
«Сегодня мы говорили о системе наставничества и перспективах взаимодействия с наставниками, кто когда-то был в студенческом отряде. Эти перспективы как раз нужно осваивать, чтобы мы вновь и вновь могли наращивать потенциал наших замечательных студенческих трудовых отрядов», — заметила Фазлеева.
По ее мнению, важное направление для современных студотрядов Татарстана — это научно-технологическое развитие.
Вице-премьер и представители общественности обсудили возможность создания научных студенческих отрядов. «Это очень важная задача, которая должна быть решена совместно с предприятиями, имеющими научный потенциал», — подчеркнула она.
С 16 по 19 октября в Казани проходит XV Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В нем принимают участие 14 регионов ПФО. В рамках деловой программы слета пройдут деловые встречи и круглые столы с участием руководителей региональных отделений студотрядов, ветеранов движения и представителей органов государственной власти, на которых обсудят актуальные вопросы развития движения.