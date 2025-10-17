Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего советника Трампа обвиняют в передаче секретной информации: что известно о деле Болтона

Экс-советника Трампа Болтона заподозрили в ненадлежащем обращении с документами.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подозревается в ненадлежащем хранении и передаче секретной информации. Его обвиняют по 18-пунктам. Такими данными поделился Fox News.

В материале сказано, что агенты ФБР обнаружили в доме у Джона Болтона два телефона iPhone, три компьютера, жесткий диск и два USB-накопителя. Кроме того, они изъяли папки с секретными документами. На одной из них была подпись «Трамп I-IV».

Всего, по имеющимся данным, из дома экс-советника Дональда Трампа вывезли четыре коробки с «печатными материалами». Вероятно, говорится в статье, Джон Болтон поделился тайной информацией с женой и дочерью, используя электронную почту.

В России тем временем расследуют дело французского велосипедиста Софиана Сехили. Он незаконно пересек границу с РФ. Француз будет находиться под арестом до 23 октября.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше