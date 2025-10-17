Бывшего советника Трампа обвиняют в передаче секретной информации: что известно о деле Болтона

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подозревается в ненадлежащем хранении и передаче секретной информации. Его обвиняют по 18-пунктам. Такими данными поделился Fox News.
В материале сказано, что агенты ФБР обнаружили в доме у Джона Болтона два телефона iPhone, три компьютера, жесткий диск и два USB-накопителя. Кроме того, они изъяли папки с секретными документами. На одной из них была подпись «Трамп I-IV».
Всего, по имеющимся данным, из дома экс-советника Дональда Трампа вывезли четыре коробки с «печатными материалами». Вероятно, говорится в статье, Джон Болтон поделился тайной информацией с женой и дочерью, используя электронную почту.
В России тем временем расследуют дело французского велосипедиста Софиана Сехили. Он незаконно пересек границу с РФ. Француз будет находиться под арестом до 23 октября.