С 1 ноября темпы роста цен на бензин изменятся. За сколько будут продавать топливо на заправках

Алексей Иванов отметил, что на ноябрь и до конца года ожидается умеренный рост цен, уже значительно менее острый. К 1 декабря бензин АИ-95 должен подойти к отметке около 65 рублей за литр в среднем по стране и около 67 рублей в Москве. Это выше инфляции, но это движение предсказуемо и управляемо. Правительство активно регулирует рынок через механизм демпфера и временный запрет экспорта бензина, который, скорее всего, будет продлён до конца октября, но отменён на зиму — так что в ноябре-декабре этот инструмент, вероятно, перестанет действовать.