В России сразу пять аэропортов приостановили работу

В пяти аэропортах России ночью 17 октября действуют временные ограничения на полеты. Они введены для обеспечения безопасности пассажиров. К 01:00 работу временно прекратили аэропорты Саратова, Калуги, Самары, Ульяновска и Краснодара. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
Так, в воздушной гавани Саратова ограничения ввели вечером 16 октября. Работа аэропортов Калуги и Самары приостановлена с 00:20. Последней, на данный момент, временно закрылась воздушная гавань Ульяновска. Там ограничения действуют с 00:57 по Москве.
«Аэропорт Краснодара. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.
Прошлой ночью беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область. Удары пришлись на объекты энергетического комплекса. Из-за атаки без света остались несколько поселков.