В России сразу пять аэропортов приостановили работу

В пяти аэропортах России ночью 17 октября действуют временные ограничения на полеты. Они введены для обеспечения безопасности пассажиров. К 01:00 работу временно прекратили аэропорты Саратова, Калуги, Самары, Ульяновска и Краснодара. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.