Самая яркая комета осени сблизится с Землей на следующей неделе

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Наклон ее орбиты позволит в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Она сейчас видна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября.