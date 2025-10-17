Росавиация: в аэропортах Калуги и Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушных гаванях Калуги и Самары, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Калуги (“Грабцево”) и Самары (“Курумоч”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»", — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Краснодара и Саратова.
Ранее сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Сочи и Геленджика, а также Ярославля и Нижнего Новгорода.