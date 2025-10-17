Студентку-юриста из Бразилии задержали по подозрению в серийных убийствах

Серийный убийца Юрий Артамонов по прозвищу Ижевский Раскольников вышел на свободу и стал бездомным. В 90-е годы он убил пять человек. Преступник проникал в квартиры к жертвам под видом сантехника, бил их топором по голове и обворовывал. Сначала его приговорили к расстрелу, затем к пожизненному сроку, а в 2017 году он освободился досрочно. Как убивал Артамонов и что с ним стало сейчас, выясняла «Вечерняя Москва».