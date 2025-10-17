Студентку-юриста из Бразилии задержали по подозрению в серийных убийствах

В Бразилии арестована 36-летняя студентка юридического факультета Ана Паула Велозу Фернандес, известная в СМИ как «гламурная убийца». Ее подозревают в совершении серии убийств четырех мужчин за пять месяцев.
Первоначально Фернандес была задержана по подозрению в убийстве своего арендодателя, которому она, по ее признанию, нанесла удар ножом во время ссоры. Тело мужчины она спрятала, вызвав полицию лишь спустя пять дней. Несмотря на изначальное закрытие дела из-за недостатка улик, настойчивость дочери убитого привела к возобновлению расследования, в ходе которого Фернандес была уличена в преступлении.
Впоследствии ее удалось связать еще с тремя смертельными отравлениями, произошедшими с января по май. Жертвами стали Марие Апаресиду Родригес, Хайдер Мхазрес и Нил Корреа да Силва, которым, предположительно, было подсыпано крысиное яд. По версии бразильской полиции, мотивы этих преступлений — месть и финансовая выгода.
Следствие также установило, что перед применением яда на людях Фернандес проводила эксперименты на собаках, отравив не менее десяти животных. Примечательно, что женщина активно вела социальные сети, где публиковала фотографии в модных нарядах, что и принесло ей прозвище «гламурная убийца». В настоящее время Ана Паула Велозу Фернандес находится под стражей, расследование продолжается, передает New York Post.
Серийный убийца Юрий Артамонов по прозвищу Ижевский Раскольников вышел на свободу и стал бездомным. В 90-е годы он убил пять человек. Преступник проникал в квартиры к жертвам под видом сантехника, бил их топором по голове и обворовывал. Сначала его приговорили к расстрелу, затем к пожизненному сроку, а в 2017 году он освободился досрочно. Как убивал Артамонов и что с ним стало сейчас, выясняла «Вечерняя Москва».