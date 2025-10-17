Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину 8,6 млрд евро

С момента начала проведения специальной военной операции Европейский банк реконструкции и развития вложил в экономику Украины 8,6 миллиарда евро. Половина суммы выделена в государственный сектор и финансирование инфраструктуры. С таким заявлением обратилась президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на выступлении в Совете по международным отношениям.