Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину 8,6 млрд евро

С момента начала проведения специальной военной операции Европейский банк реконструкции и развития вложил в экономику Украины 8,6 миллиарда евро. Половина суммы выделена в государственный сектор и финансирование инфраструктуры. С таким заявлением обратилась президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на выступлении в Совете по международным отношениям.
Она пояснила, что Европейский банк проинвестировал, в том числе, деятельность частных компаний на Украине. При этом, заверила президент ЕБРР, главной целью стала энергетическая инфраструктура.
«В случае с Украиной с момента начала конфликта мы выделили 8,6 миллиарда евро на поддержку реальных секторов экономики. Половина этого пошла в государственный сектор, финансирование инфраструктуры, и половина — в частный сектор», — поделилась Одиль Рено-Бассо.
Между тем Германия вновь выделила Киеву значительную сумму на закупку американского оружия. Дополнительная поддержка составит свыше 2 миллиардов евро.