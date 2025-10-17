Ричмонд
Трамп заявил, что сейчас не лучшее время для новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в данный момент может быть не самое подходящее время для введения новых санкций против России.

Трамп прокомментировал заявление лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна, который настаивал на рассмотрении законопроекта о новых санкциях против РФ.

— Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время, — заявил американский президент, выступая перед журналистами в Белом доме.

Таким образом, Трамп допустил, что ужесточение санкций против России может быть отложено, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях призвал мировых лидеров усилить давление на российского лидера Владимира Путина в преддверии встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, действия Путина зависят от США и Европы, чьи силы непосредственно влияют на продолжительность украинского конфликта.

Кроме того, 16 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти.

