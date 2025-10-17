Врачи советовали аборт, идол без английского, герой Cosmopolitan: Три невероятных факта о Таркане

В 1986 году вся семья вновь оказалась в Турции. Здесь отец и братья смогли устроиться на хорошую работу, а сам Таркан, которому на тот момент было 14 лет, продолжил своё образование уже в местной школе. Германию Таркан не забыл и периодически навещает места, где он родился и вырос.