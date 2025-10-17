Врачи советовали аборт, идол без английского, герой Cosmopolitan: Три невероятных факта о Таркане

Таркан до сих пор выступает и находится в потрясающей форме. Сложно поверить, что любимчику миллионов женщин всего мира уже больше 50. Рассказываем, чем удивительна жизнь главного певца Турции, и показываем, как он сейчас выглядит.
Таинственный дом в Германии: Почему Таркан до сих пор туда возвращается.
Хюсаметтин Таркан Теветоглу (полное имя певца) родился в немецком городе Альцай. Родители будущей звезды эмигрировали ещё до его рождения, спасаясь от экономических трудностей на родине.
В 1986 году вся семья вновь оказалась в Турции. Здесь отец и братья смогли устроиться на хорошую работу, а сам Таркан, которому на тот момент было 14 лет, продолжил своё образование уже в местной школе. Германию Таркан не забыл и периодически навещает места, где он родился и вырос.
Его могло не быть: Шокирующее решение матери Таркана после жуткой аварии.
Во время беременности мать будущей звезды Турции попала в серьёзную аварию и впала в кому. Врачи настоятельно рекомендовали прервать беременность, полагая, что шансы на благополучный исход минимальны.
Решение родителей изменилось после необычного сна, в котором мудрый старик предостерёг женщину от аборта. Несмотря на настойчивые советы врачей, родители проявили твёрдость — и вопреки всему малыш Таркан благополучно родился.
Из фанатки в жёны: Дерзкий ход, который помог Пынар покорить Таркана.
Шанс выйти замуж за кумира мал, но никогда не равен нулю. Этот популярный мем подтверждает жена Таркана Пынар Дилек. Девушка преследовала своего любимого певца повсюду. Она посещала каждый его концерт, пока однажды не проникла за сцену. Именно там между ними произошла мгновенная искра взаимной симпатии. Всё как в сюжете классического турецкого сериала.
Пынар младше своего звёздного мужа на 14 лет. В 2016 году они официально расписались, а два года спустя у пары родилась дочь Лия.
Покорил мир без английского: Феномен Таркана, который не могут повторить.
Талант Таркана настолько впечатлил поклонников, что многие стали называть его «турецким Майклом Джексоном» и «принцем поп-музыки». Его популярность достигла небывалых высот не только на родине, но и в мире. Особенность певца заключается в том, что он сумел завоевать признание Европы исключительно с песнями на турецком языке, не прибегая к англоязычным композициям.
Таркан является единственным турецким артистом, получившим престижную премию в области музыки The World Music Awards.
За свою карьеру он выпустил ряд платиновых альбомов общим тиражом почти 19 миллионов копий. Помимо творчества, артист также основал собственную музыкальную компанию HITT Music.
Первый мужчина в Cosmopolitan: Как Таркан заставил женщин скупить все тиражи.
Есть ещё один забавный факт из жизни поп-звезды. Именно Таркан стал первым мужчиной, кто удостоился чести оказаться на обложке культового женского журнала Cosmopolitan. До этого там были снимки только представительниц прекрасной половины человечества.
Этот смелый ход оказался беспроигрышным: легендарный красавчик оправдал ожидания публики, а тиражи журнала мгновенно преодолели невиданные высоты.