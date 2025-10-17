Трамп: Байден развязывал войны из-за глупости

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден развязывал вооружённые конфликты из-за своей глупости.
«Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в администрации США.
Трамп вновь возложил на Байдена вину за конфликт на Украине. По словам президента США, при нём этот конфликт бы не случился.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.