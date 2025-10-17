Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Байден развязывал войны из-за глупости

Трамп вновь возложил на Байдена вину за конфликт на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден развязывал вооружённые конфликты из-за своей глупости.

«Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в администрации США.

Трамп вновь возложил на Байдена вину за конфликт на Украине. По словам президента США, при нём этот конфликт бы не случился.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше