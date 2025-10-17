Не просто простуда: Почему кашель длится неделями и в каких случаях нужен врач

Кашель — достаточно универсальный симптом, причины которого могут быть разными. Но бывает и такое, что он не проходит две, три, четыре недели, и тут уже есть свои причины, которые требуют обращения к врачу. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.