Умер легендарный исполнитель группы Kiss

Фрейли, известный как «Космический ас», был ключевой фигурой в становлении театрального имиджа Kiss, чьи лица оставались загадкой для фанатов более десяти лет. Он присоединился к основателям группы Полу Стэнли и Джину Симмонсу в 1972 году и участвовал в ее самых успешных периодах, покинув коллектив в 1982 году для сольной карьеры, но вернувшись на время масштабного воссоединения в 1996—2002 годах.