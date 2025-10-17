Скончался легендарный Эйс Фрейли, бывший гитарист Kiss, ему было 74

Эйс Фрейли, бывший ведущий гитарист группы Kiss, умер в 74 года. Как сообщает Variety, музыкант скончался от последствий травм, полученных при падении в прошлом месяце. По данным TMZ, он упал в своей студии, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг, и предстоящие концерты тура были отменены.
Состояние Фрейли не улучшалось. Семья музыканта заявила, что глубоко потрясена утратой и была рядом с ним в последние минуты, окружив его поддержкой и молитвами.
