Скончался легендарный Эйс Фрейли, бывший гитарист Kiss, ему было 74

Эйс Фрейли, бывший ведущий гитарист группы Kiss, умер в 74 года. Как сообщает Variety, музыкант скончался от последствий травм, полученных при падении в прошлом месяце. По данным TMZ, он упал в своей студии, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг, и предстоящие концерты тура были отменены.