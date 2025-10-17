Умер Эйс Фрейли, сооснователь и ведущий гитарист группы «Kiss»

В материале изложено заявление семьи гитариста. Родные Эйса Фрейли пообещали сохранить память о музыканте.
«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — говорится в статье.
В четверг, 16 октября, ушел из жизни актер Ариф Эркин. Он известен по роли в популярном сериале «Великолепный век». Актеру исполнилось 90 лет. О причинах смерти Эркина ничего не известно.