Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Эйс Фрейли, сооснователь и ведущий гитарист группы «Kiss»

Американский гитарист и сооснователь группы «Kiss» Эйс Фрейли скончался в Морристауне. В сентябре музыкант получил травмы, которые оказались смертельными. Об этом пишет Variety.

Источник: Комсомольская правда

В материале изложено заявление семьи гитариста. Родные Эйса Фрейли пообещали сохранить память о музыканте.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — говорится в статье.

В четверг, 16 октября, ушел из жизни актер Ариф Эркин. Он известен по роли в популярном сериале «Великолепный век». Актеру исполнилось 90 лет. О причинах смерти Эркина ничего не известно.