Российские пенсионеры смогут подтверждать наличие льгот по-новому: о цифровом удостоверении

Граждане РФ, наделенные определенными льготами, смогут подтверждать свой статус иначе. Так, пенсионеры и россияне, имеющие инвалидность, будут иметь право на предоставление цифрового удостоверения. Минтруд уже утвердил порядок оформления соответствующих документов, рассказали в Министерстве.
Как поясняется в сообщении, льготники смогут подтверждать принадлежность к категории через «Госуслуги». Для этого нужно будет предъявить QR-код. При этом можно использовать, как и прежде, бумажные документы.
«Цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот», — объяснили в Минтруде.
В России также предложили вернуться к советскому варианту свидетельства о рождении. Поступила инициатива возродить прежний внешний вид и дизайн официальных личных документов.