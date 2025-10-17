Ричмонд
Российские пенсионеры смогут подтверждать наличие льгот по-новому: о цифровом удостоверении

Минтруд утвердил порядок оформления цифровых удостоверений для льготников.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ, наделенные определенными льготами, смогут подтверждать свой статус иначе. Так, пенсионеры и россияне, имеющие инвалидность, будут иметь право на предоставление цифрового удостоверения. Минтруд уже утвердил порядок оформления соответствующих документов, рассказали в Министерстве.

Как поясняется в сообщении, льготники смогут подтверждать принадлежность к категории через «Госуслуги». Для этого нужно будет предъявить QR-код. При этом можно использовать, как и прежде, бумажные документы.

«Цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот», — объяснили в Минтруде.

В России также предложили вернуться к советскому варианту свидетельства о рождении. Поступила инициатива возродить прежний внешний вид и дизайн официальных личных документов.