Дегтярёв: Сокращение числа легионеров поддержит отечественных спортсменов

Согласно чиновнику, к 2028 году на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранных игроков, а в заявке команды их будет не более десяти. В настоящее время в РПЛ задействованы 177 легионеров и 285 российских футболистов, при этом доля отечественных участников за три сезона снизилась с 70% до 60%. Летом прошлого года клубы потратили на приобретение легионеров свыше 13 миллиардов рублей, а их зарплатный фонд занимает 70% совокупного бюджета профессиональных команд.