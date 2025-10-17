Дегтярёв: Сокращение числа легионеров поддержит отечественных спортсменов

«Сокращение числа иностранных игроков — шаг к развитию детско-юношеского футбола и поддержке отечественных спортсменов», — заявил он.
Согласно чиновнику, к 2028 году на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранных игроков, а в заявке команды их будет не более десяти. В настоящее время в РПЛ задействованы 177 легионеров и 285 российских футболистов, при этом доля отечественных участников за три сезона снизилась с 70% до 60%. Летом прошлого года клубы потратили на приобретение легионеров свыше 13 миллиардов рублей, а их зарплатный фонд занимает 70% совокупного бюджета профессиональных команд.
Четыре клуба окажутся непосредственно затронутыми новыми правилами, остальные уже играют с ограничением до пяти легионеров. Дегтярёв подчеркнул, что цель изменений — поддержка российских футболистов, а не регулирование трансферного рынка.
Напомним, Дегтярёв в августе анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С сезона 2028/29 количество иностранных игроков будет ограничено пятью на поле и десятью в заявке. Ведомство также рассматривало возможность запрета на участие иностранных футболистов в матчах Кубка России.
