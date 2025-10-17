В РФ предложили наказывать иностранцев за склонение к абортам

В Госдуме рассмотрят законопроект против склонения к абортам.
Если иностранец в России будет склонять женщину к аборту, то за это он может понести административное наказание. Об этом говорится в законопроекте, о котором сообщила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«Склонение к аборту женщины в РФ, совершенное иностранцем, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или выдворение его за пределы страны. Также возможен арест до 15 суток», — передает ТАСС со ссылкой на Москвитину.
Вопросы ужесточения ответственности за склонение к аборту обсуждаются в России с прошлого года: аналогичные меры уже действуют в ряде регионов, а летом 2025 года Санкт-Петербург стал последним субъектом, где ввели такие штрафы. Поправки к федеральному закону о здоровье граждан предусматривают крупные санкции не только для граждан, но и для должностных и юридических лиц, а также отдельные меры за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности.