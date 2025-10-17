В РФ предложили наказывать иностранцев за склонение к абортам

Вопросы ужесточения ответственности за склонение к аборту обсуждаются в России с прошлого года: аналогичные меры уже действуют в ряде регионов, а летом 2025 года Санкт-Петербург стал последним субъектом, где ввели такие штрафы. Поправки к федеральному закону о здоровье граждан предусматривают крупные санкции не только для граждан, но и для должностных и юридических лиц, а также отдельные меры за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности.