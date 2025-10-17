Ричмонд
Умер сооснователь и ведущий гитарист Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

Артист упал в помещении студии, у него произошло кровоизлияние в мозг.

На 75-м году жизни скончался один из основателей, гитарист американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, сообщает Variety.

Издание ссылается на информацию, полученную от родственников музыканта.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — цитирует издание их слова.

Причиной смерти музыканта стали последствия травм, которые он получил в сентябре текущего года. Артист упал в помещении студии, у него произошло кровоизлияние в мозг.