Умер сооснователь и ведущий гитарист Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

На 75-м году жизни скончался один из основателей, гитарист американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, сообщает Variety.
Издание ссылается на информацию, полученную от родственников музыканта.
«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — цитирует издание их слова.
Причиной смерти музыканта стали последствия травм, которые он получил в сентябре текущего года. Артист упал в помещении студии, у него произошло кровоизлияние в мозг.