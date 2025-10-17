Ричмонд
Ушел из жизни гитарист Kiss Эйс Фрейли

Пол Дэниел Фрейли, известный как Эйс Фрейли, один из основателей и гитарист культовой рок-группы Kiss, скончался в возрасте 74 лет. Об этом в четверг, 16 октября, сообщило издание TMZ.

Причиной смерти стали осложнения после травм, полученных в результате падения на студии в прошлом месяце. П данным издания, у Фрейли произошло кровоизлияние в мозг. Это падение вынудило его отменить запланированные концерты, однако состояние музыканта так и не стабилизировалось.

— Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир, — говорится в сообщении родственников.