Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 октября 2025

Погода в Иркутске 17 октября 2025 года обещает переменную облачность, дождя и снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до отметки +1…-1 градус. Температура ночью −10…-12. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 17 октября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, температура ночью −7…-12, при прояснении −15…-20, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье ожидается +1..-4 градуса, однако если солнце так и не выглянет, то −5…-10. Вот что обещает погода в Иркутске 17 октября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключат в Иркутске 17 октября. Некоторым сибирякам придется провести без электричества почти весь день. Адреса смотреть здесь.