Российский переговорщик с Украиной, замминистра обороны Фомин подаст в отставку

Генерал-полковник Александр Фомин, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 и 2025 годах, планирует уйти в отставку с поста заместителя министра обороны. Об этом РБК сообщили два источника, близких к оборонному ведомству. По их информации, указ о кадровых перестановках уже подготовлен.
Фомину 66 лет. Его карьера включала работу в Росвооружении и Рособоронэкспорте, а также руководство Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 2012 по 2017 год. В январе 2017 года он был назначен заместителем министра обороны, где курировал вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества.
Ожидается, что на пост заместителя министра обороны перейдет первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По данным РБК, его функционал пока окончательно не определен. В свою очередь, первым заместителем министра промышленности и торговли станет Кирилл Лысогорский.
Осьмакову 42 года, он окончил МГУ по специальности востоковед-африканист. С 2004 года работал на различных должностях в Минпромэнерго, а затем в Министерстве промышленности и торговли.
Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов решил уйти в отставку спустя пять дней после того, как 14 сентября победил на местных выборах и дал жителям обещание сделать многое для города. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, а также подчеркнул, что считает их частью своей большой команды.