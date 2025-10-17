Российский переговорщик с Украиной, замминистра обороны Фомин подаст в отставку

Генерал-полковник Александр Фомин, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 и 2025 годах, планирует уйти в отставку с поста заместителя министра обороны. Об этом РБК сообщили два источника, близких к оборонному ведомству. По их информации, указ о кадровых перестановках уже подготовлен.