Итальянские газеты подали жалобу на Google из-за ИИ-обзора новостей

Ранее Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) признал решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Ордер на исполнение решения был опубликован и отправлен 1 октября шерифу. В рамках дела о банкротстве, конкурсный управляющий Валерий Таляровский в апреле 2024 года подал заявление об оспаривании выплаты дивидендов материнской компании Google International LLC. Это заявление было основано на пункте 2 статьи 61.2 закона о банкротстве, касающемся «вредоносных сделок».