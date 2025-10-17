Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россияне с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на 4,3 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Индивидуальные пенсионные коэффициенты рассчитываются за каждый год работы. Таким образом, пока человек работает официально, у него автоматически накапливаются пенсионные коэффициенты. Если заработная плата гражданина составляет 100 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин получит 4,3 индивидуальных пенсионных коэффициента», — сказала Мельникова.
Сенатор напомнила, что количество зарабатываемых пенсионных баллов зависит от размера зарплаты гражданина, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в Соцфонд. Она также добавила, что эти взносы учитываются на лицевом счете гражданина и исходя из них происходит расчет заработанных баллов.
«Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2025 год составляет 145,69 рубля и каждый год индексируется на уровень инфляции. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата. Это и будет итоговый размер страховой пенсии гражданина», — добавила парламентарий.