Движение ХАМАС обвинило Израиль в препятствовании извлечению тел заложников

ХАМАС подтвердило приверженность договорённости.

Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона препятствует усилиям «по извлечению оставшихся тел погибших заложников» в Газе, говорится в сообщении палестинского движения ХАМАС.

«Возвращение тел израильских заложников может потребовать некоторого времени, поскольку некоторые тела были захоронены в туннелях, которые разрушил Израиль, а другие находятся под обломками зданий, которые были обстреляны и разрушены», — заявили в ХАМАС.

Представители движение уточнили, что все задержки с передачей «полностью лежит» на правительстве израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. ХАМАС подтвердило приверженность договорённости.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе военных Израиля. Израильская сторона остановила удары по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС начнёт освобождать заложников.

