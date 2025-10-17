Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обыски прошли в здании администрации Калининграда, была изъята документация

В администрации Калининграда прошли обыски по делу о мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в здании администрации Калининграда вечером в среду 16 октября. Об этом сообщили информационные агентства.

Речь идёт о возможной причастности высокопоставленных чиновников к действиям, которые могут быть квалифицированы как мошенничество. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. При обыске силовики изъяли ряд документов. При этом о задержаниях не сообщалось.

«Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан», — информировали силовые ведомства.

Также сообщалось, что обыски могут быть связаны с хищениями средств, предназначенных на реализацию проектов городского благоустройства.

Ранее сообщалось, что следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана. Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани. Дети были вынуждены обучаться в недостроенном здании школы без спортивного зала и ряда классов, зимой ученики мёрзли, а конструкции здания начали разрушаться.

В мае силовики нагрянули в администрацию Краснодарского края, чтобы проверить причастность к противоправным действиям одного из чиновников.

Тем временем в Башкирии чиновник заплатил 4,5 млн рублей за невыполненный ремонт дорог. Он предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий.

Также сообщалось, что в Самарской области на чиновников завели уголовное дело из-за матерей, которые избивали детей. Органы опеки долго время не замечали зверства и не принимали меры.

Накануне в Челябинске ФСБ выявила превышающего полномочия сотрудника Россельхознадзора. Корыстный чиновник разрешил ввозить в Россию непроверенные овощи из Центральной Азии. Предполагается, что он получил взятку в размере 2,5 млн рублей.

При этом Мелитопольский межрайонный суд вернул прокурору уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника. Вместо служебного мошенничества ему хотят вменить взяточничество.

Напомним, недавно на Кубани задержали главу Крымского района Сергея Леся. СК возбудил уголовное дело в отношении чиновника. В его действиях усмотрели признаки злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Предварительно, Леся подозревают в хищении земель.