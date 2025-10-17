Обыски прошли в здании администрации Калининграда, была изъята документация

Речь идёт о возможной причастности высокопоставленных чиновников к действиям, которые могут быть квалифицированы как мошенничество. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. При обыске силовики изъяли ряд документов. При этом о задержаниях не сообщалось.