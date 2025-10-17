В основание главного храма ветеранов будет заложена земля из Сирии и зоны СВО

Ранее Life.ru рассказал о бойцах, которые после службы решили посвятить себя воспитанию нового поколения. Радик Халимдаров, посвятивший более 30 лет работе в правоохранительных органах и преподаванию права, добровольно ушел на СВО в 2022 году, отслужил на Херсонском направлении и получил ранение. Сейчас он преподаёт основы военной подготовки и ОБЖ в Казанском инновационном университете.