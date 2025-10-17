В Иркутской области ученые и педагоги отмечены высокими наградами

Заслуги жителей Иркутской области получили высокую оценку на федеральном уровне. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, президент России Владимир Путин подписал ряд указов о награждении выдающихся сибиряков. Среди удостоенных поощрения — ведущие ученые, педагоги и многодетная семья.
Высокой награды — медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» — удостоен директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, доктор химических наук Андрей Иванов. Он отмечен за цикл разработок, в числе которых продукт, широко применяемый в резинотехнической промышленности для создания резинокордных композитов.
Орденом Дружбы награжден главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН Евгений Скляров. Ученый с мировым именем открыл девять новых минералов и два глаукофансланцевых пояса. Им подготовлено пять путеводителей для экскурсий по геологическим объектам Восточного Саяна, Прибайкалья и Забайкалья.
— Почетной грамотой за вклад в развитие образования отмечена директор иркутского «Дома детского творчества № 1» Любовь Макеева. Вместе с коллективом она создает все возможные условия для развития талантов у детей", — подчеркнул Игорь Кобзев.
Под ее руководством уже почти 25 лет успешно работает Пост № 1 у Вечного огня Славы, а с 2022 года она курирует создание студенческого караула. Воспитанники учреждения регулярно побеждают в областных и федеральных конкурсах.
Медалью ордена «Родительская слава» за укрепление института семьи будут награждены Виталий и Мария Медведевы. В их семье воспитываются четверо детей. Родители уделяют большое внимание всестороннему развитию детей, совместному творчеству, походам и изучению культурного наследия.
